重色忘孫！只問男友吃飽沒 孫女哭：這別人家的阿嬤吧

2018-12-13 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友分享，有次帶男友回家看臥病在床近10年的阿嬤，結果老人家對自己很冷淡，卻對男友很熱情，還反常地噓寒問暖，讓她不禁抱怨「重色忘孫」！即便如此，女網友心裡還是很愛阿嬤，還打趣地說「絕對不會有part2（續集）我男友愛上阿嬤之類的！」

一名Dcard論壇用戶發文表示，前天（11日）帶男友回家時，同樣都是打招呼，她只得到阿嬤的點頭回應，男友走近問好時，阿嬤竟然睜大眼睛、深吸一口氣，中氣十足地回答：「厚（好）！」

女網友說，阿嬤中風臥床多年，只有在特別的時候才願意開口說話，現今竟積極回應男友，讓她很不是滋味，急忙問自己為何沒有這般待遇，「阿嬤看了我一眼，鄙視的搖搖頭就去看電視了。」

後來男友來家裡吃飯，阿嬤特意喚孫女過去，語重心長地問，「阿你男朋友有吃飽嗎？叫他吃多一點⋯⋯」女網友見男友像老鼠一樣，嘴裡塞滿滷肉飯，遂請老人家放心，但反問自己的時候，阿嬤竟然秒回「這麼胖了，還吃？」

網友們看完之後，搞笑預測下篇文章的主題，「part2（續集），阿嬤中風已痊癒」、「part2，男友變成阿嬤的孫子」、「part3，阿嬤愛上你男友」、「part4，我的阿嬤返老還童」。

許多女網友心有戚戚焉，紛紛留言分享自己的遭遇，有的奶奶見男朋友沒回家吃飯，失望表示自己今天有多煮些菜；有的則包一堆菜給男友卻不給親孫，讓孫女不禁崩潰，「阿嬤！！！那（菜）原本都是我的啊啊啊啊」。

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