醫病》健康老翁突失智 腦波檢查診斷為「非抽搐性癲癇」

2018-12-13 17:01

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台大醫院竹東分院表示，新竹縣78歲的王先生原本身體健康、常常跟鄰居泡茶聊天，1個月前開始家人發覺他反應變慢，後來只會面無表情地呆坐，連日常生活都不能自理，家人帶他就醫後診斷出「非抽搐性癲癇」，服藥後就恢復正常了。

台大醫院竹東分院神經內科醫師黃彥瑜說，王老先生接受腦波檢查呈現連續的癲癇波，診斷是「非抽搐性癲癇」，這類病人常常以意識障礙來表現，比如說昏睡或是反應遲鈍，但就是不見肢體抽搐，所以很難診斷，這種情況下，只有靠腦波檢查才有辦法診斷，抽血或是腦部影像掃描都無法確診。

黃彥瑜也說，人類腦中的神經細胞放出的訊息，跟意識及身體狀態有很大的關係，清醒、睡眠、緊張、放鬆，各個時期的腦波皆不同，腦波檢查是一個功能性的、非侵入性的檢查，可坐著或躺著進行檢查，腦波是接收受試者本身神經元發出的訊號，並非以外來電波刺激，也不會有輻射，相當安全，患者若有癲癇、肢體抽搐、意識不清、反應遲鈍、昏厥、腦瘤、頭痛、失智等情形，可至神經內科尋求協助。

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