醫病》青少年時期未留意 她22歲脊椎側彎25度

2018-12-13 16:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣22歲戴姓女子，受背痛所苦就醫，經X光檢查後發現，她的脊椎竟彎曲到25度，醫師研判她應該在青少年時期就已發生脊椎側彎，但沒有太在意造成惡化。戴女經醫師及物理治療團隊努力下，側彎角度已縮減至15度，改善疼痛情形。

苗栗後龍診所復健科醫師陳泰安表示，正常的脊椎由背面看應該是呈直線，如有向左或向右成C型或S型彎曲，就稱作脊椎側彎。建議民眾，若出現脊椎側彎的情形，應在尚未急速惡化前，及早加以矯正。

陳泰安表示，脊椎側彎發生的原因除椎間盤突出、骨盆傾斜、長短腳、先天性脊椎異常、家族遺傳外，青少年在發育時期，若肌肉發育跟不上骨骼成長，再加上姿勢不良，也容易脊椎側彎；另外，由於糖分會取代能幫助強化骨骼發育的蛋白質聚醣，因此高糖分的飲料或零食也會使發育的骨骼較軟、耐受力較差。

脊椎側彎除造成體態外觀上的問題，關節在長期受力不均之下，容易產生腰、背、肩部疼痛、疲勞無力、或衍生退化性關節炎，如果側彎度數過大，甚至會影響心肺功能或對腹腔增壓，造成呼吸不順、胸悶腹脹進而併發其他症狀。

陳泰安說，側彎10度以內為脊椎不正，10度以上才會認定為脊椎側彎，10～25度為輕度側彎，可用姿勢矯正和運動治療；25～40度為中度側彎，除姿勢矯正和運動治療，還要加上穿戴特殊背架；40度以上為重度側彎，此時則要考慮開刀治療。

另，陳泰安指出，許多民眾因長期使用3C產品當低頭族，長時間維持不良姿勢，雖然不會快速導致脊椎側彎，卻會造成脊椎兩側旁邊的肌肉和筋膜因兩邊不平衡而拉扯，因此容易疲勞僵硬、影響外觀、更會壓迫心臟和肺腑，影響呼吸和血液循環，造成易喘、呼吸困難，若再加上缺乏運動和姿勢不良，還會造成慢性肌筋膜發炎，影響生活品質。

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