醫病》糖尿病控制不好 心血管、腎臟疾病恐找上門

2018-12-13 16:38

〔記者林惠琴／台北報導〕69歲的陳女士（化名）罹患糖尿病長達10年，但血糖控制不佳、糖化血色素超標，3年前胸口不適就醫，發現是冠心症緊急置放冠狀動脈支架，且有蛋白尿問題，已出現腎臟病變徵兆。醫師指出，心血管疾病與腎臟疾病是糖尿病常見併發症，因此須做好控制，以免一堆共病纏身！

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒表示，糖尿病治療重點為控制血糖，若未妥善控制，會引起許多併發症，例如大動脈硬化、眼睛病變、神經病變、腎臟病變等，但不只影響健康，同時提高醫療費用，恐增加患者經濟負擔。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁指出，心血管疾病是糖尿病患者主要併發症與死因，糖尿病患者約3分之1同時有心血管疾病、15%合併心衰竭，研究發現糖化血色素每上升1%，心衰竭風險就增加16%，長期可能導致心臟功能惡化、進而死亡，約近6成糖尿病患者死於心血管疾病。

許惠恒提及，糖尿病患者也要注意腎臟病變的併發症，因為末期腎臟疾病約40%肇因於糖尿病，若腎臟功能出現問題，生活品質將會大受影響。

不過，許惠恒強調，隨著醫療水準的進步，糖尿病藥物也越來越多元，已有可能助於降低心衰竭住院率、心血管死亡風險，以及腎臟病變風險的選擇，糖尿病患者只要積極接受治療、並聽從醫囑，即可成功控制病況，減少共病找上門的機會。

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