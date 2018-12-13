醫病》瓦斯工膝十字韌帶斷掉 採異體韌帶重建

2018-12-13 15:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕35歲在瓦斯行工作的蘇姓男子，騎機車載運瓦斯時受傷，導致左膝十字韌帶斷掉，傷後一度無法行走自如，必須坐輪椅代步，醫師評估其骨頭健壯，然而大腿後肌不夠粗、恐再造成傷害，採自體韌帶效果不一定好，建議使用美國進口、他人捐贈的異體阿基里斯韌帶重建，現在雖還須戴膝關節護具，行動已恢復自如。

蘇某今出席記者會表示，車禍後還能走路，但一天過後，左膝腫脹比右膝還大約1.5倍，難以行走都要坐輪椅，也無法扛瓦斯工作，聽醫師建議，異體韌帶能與骨頭結合，術後復原效果較好，他於是決定此用異體韌帶重建，現左腳已逐漸復原。

蘇的主治醫師、聖馬爾定醫院骨科副主任黃立人表示，一般除籃球員、足球員外，要受到如車禍等外力衝撞，才會導致膝十字韌帶受傷或斷裂，傳統治療採用患者的大腿後肌進行自體韌帶重建，但多數患者大腿後肌不夠粗、不夠強健，且也可能造成大腿後肌出現另一個傷口的傷害，其次會考慮採人工韌帶重建，但人工韌帶隨患者年紀增長、骨質流失，韌帶會鬆脫並造成關節不穩定，因此建議蘇某採異體韌帶重建。

黃立人說，異體韌帶因是人體組織，早期台灣沒開放，八仙塵爆事件後逐步開放，今年全國就有20個異體韌帶重建案例、聖馬就有6個，且採用關節鏡手術，傷口小、手術後三天就可出院，不過年紀大與骨頭退化嚴重者不適合，手術前應與醫師做詳細討論與評估。

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