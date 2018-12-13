新台灣之子錄取台大將保留學籍 先工作原因是‧‧‧

2018-12-13 18:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕新台灣之子上台大！彰化高中語資班學生林宗洧，為抗空污反台化走上街頭，經由「希望入學」錄取台大社會系，但他決定先向台大保留學籍，先存「青年儲蓄帳戶」，累積社會經驗與存一筆錢，再進入校園求學。

住在彰化和美的林宗洧，父母都在工廠工作，母親來自越南，兒時曾經跟母親到越南，但印象不深，反而是後來參與移民署計畫，帶著媽媽回到越南家鄉，深入媽媽的國度，認識媽媽生長的地方。

林宗洧從小到大只有補習英文，他發現因為新台灣之子的身分，許多人都會對他降低分數標準，讓他覺得要更認真念書，要讓人刮目相看，改變別人的刻板印象。

林宗洧說，念國中的時候，剛好是青春期，就會不喜歡提到自己是台灣之子，認為會被貼上標籤，後來發現，自己要先接受自己的樣子，要勇於說出自己的想法，就能夠扭轉偏見，因此，他把視野往外拓展，參加抗空污反台化的街頭運動，直接就站在宣傳戰車上，為自己信仰的理念堅持。

當林宗洧在擔任彰中學生會長時，當時網路出現「血洗彰中」言論，他必須在校園安全與學生權益之間取得平衡，這讓他上了一堂課，學習從不同觀點來看事情。

雖然如願錄取台大社會系，但林宗洧決定先保留學籍，參加教育部「青年教育與就業儲蓄帳戶」方案，能夠先工作，有社會經驗，又可以存下念書錢，在念社會系之前，就先有進入社會的工作實物經驗，更能讓理論與實務結合。

彰化高中校長王延煌、教務主任楊雅妃、老師黃彥霖都表示，林宗洧不論是念書或是社團，都非常主動積極，求學與做事的態度都令人激賞，相信選擇先工作再踏入校園，一定會有滿滿的收穫。

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