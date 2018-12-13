高雄輕軌二階蓋不蓋？第二輛列車按進度運抵台灣

2018-12-13 12:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新科高雄市長韓國瑜於本月25日上任後，對於工程進度已逾47％的輕軌二階是否續建？引發外界關心，不過輕軌二階向法商阿爾斯通公司採購的15列輕軌車輛，第二輛今天仍依進度運抵高雄。

高雄輕軌二階工程因經過美術館住宅區及大順路壅塞路段，引起住戶抗議，國民黨高市黨團在選前多次籲市府暫停施工未果，最後決議由新上任市長定奪。

韓國瑜當選市長後，傳出輕軌二階可能停工，但他受訪時表示，等他報到上任後，針對交通建設一定會趕快了解，包括輕軌二期等交通建設，會傾聽民意和專家意見，做出全盤評估再決定。

高雄市捷運工程局則表示，輕軌二階段目前均以政院核定計劃持續推動中，沒有停工打算，工程進度至11月底已超過47％。

高雄環狀輕軌第二階段統包工程，統包商中鋼向法商阿爾斯通（Alstom）採購15列CITADIS 305系列輕軌車輛，首列已於今年9月初運抵台灣，並已在輕軌C15-C17路段上線測試。

第二輛列車歷經1個多月的海運，今天凌晨4時抵達高雄輕軌前鎮機廠，並進行車廂卸載作業。第三輛列車也正在海運來台，預訂明年1月中旬抵達高雄。

捷運局吳局長義隆表示，輕軌第二階段C15-C17車站已完成，並持續進行裝修收尾及軌道植草等施工作業；C32-C37路段（東臨港線路段）已進行圍籬佈設、路基開挖及鋪軌等施工作業。

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