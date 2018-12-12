冷空氣助陣！ 石門水庫楓葉有望翻紅

2018-12-12 22:46

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫為台灣北部低海拔最佳賞楓地點，交通便利，每年晚秋時節，園區的楓葉轉紅，與風景區的山水美景結合成桃園最佳自然旅遊景點。但今年遇到暖冬，目前園區只看到葉片轉黃，不少遊客參觀時大喊可惜，也希望在這波冷空氣助陣下，楓葉能有機會翻紅，再一睹石門水庫換裝的「楓」采。

石門水庫建於1956年、1964年啟用，是台灣第一座多功能水庫，早在建庫之初，園區種植大量楓、槭樹，據統計這2種樹木加起來約有3000棵，每到秋、冬之際氣溫降低，葉片從綠轉黃再轉紅，整片山頭呈現火紅色，也是北台灣最佳賞楓聖地，不過今年入冬以來氣溫偏高，目前園區多數楓葉轉黃，且有部分葉片陸續落下。

石門水庫園區栽種楓、槭樹地點包含高線沿線的楓樹及槭林公園丶中線上下方步道，還有溪洲大道兩旁楓樹，雖然葉片尚未變紅色，近5個多月來水庫水情大好，迄今晚8點，大壩水位242.44公尺（滿水位為245公尺），蓄水率89.23％，蓄水量1億7767萬噸，放眼望去湖光水色，在綠樹、黃葉的襯托下，週休假日仍吸引民眾閤家遊湖賞楓。

據往年經驗，楓葉要轉紅必須天氣夠冷且維持約一週，北水局目前無法預估今年是否可以在園區觀賞楓紅層層，不過，從10日下午起東北風再度增強，北台灣這兩天溫度下探14度，楓迷也期盼可以再冷一點，才有機會欣賞石門水庫一年一度換裝的美景。

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