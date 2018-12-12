中壢元化路地下道功成身退 15日全面封閉

2018-12-12 22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕位處桃園機場捷運A23站站體，緊鄰中壢火車站、連接前後站的中壢區元化路地下道，配合站體機具進場開挖施工，9月22日分階段封閉兩側機車道，12月1日封閉前站往後站汽車道後，15日上午9點起再封閉後站往前站汽車道，並且永久封閉所有車道；屆時，通車34年的元化路地下道功成身退，中壢火車站也邁入台鐵及捷運的雙鐵共構新時代。

全長370公尺的元化路地下道於1984年通車，採雙向兩線車道、兩側有機車專用道，地下道附近連接中新路、龍岡路等地下道和中原陸橋，因地方擔心元化路地下道一旦封閉、填平，當地交通會進入黑暗期，桃園市交通局除了拓寬中新地下道為雙向共6車道作為替代方案，已於8月中旬通車，也採分階段方式封閉元化路地下道。

機捷中壢延伸線 預計2028年7月通車

交通部鐵道局北部工程處第三工務段長巫新煌說，機捷中壢延伸線自環北站起，沿中豐路採地下方式南行，至中央西路路口附近設置老街溪站後，往南於中山路附近東轉穿越民宅至中正路，在目前台鐵中壢火車站下方設置捷運中壢車站，總長約2.06公里，經費138億元。

目前機捷老街溪車站工區已開挖結構完成90％，預計2022年7月通車，但終點中壢車站為配合桃園市政府「台鐵桃園段立體化政策」建構機捷在下、台鐵在上的站體，將由地下2層改為地下3層（約地下25公尺），預計2028年7月通車。

巫新煌說，元化路地下道於15日上午9點封閉後，地下道前後站出口將會架設鐵製圍籬，施作機捷站體的大型機具會陸續進駐，現場也會有保全24小時駐守，一般人員將禁止進入。

交通局長劉慶豐也說，元化路地下道全面封閉後，工程內容包括在出入口連續壁工程施作，進行通風井連續壁導溝地坪及槽溝地改及建物保護施作，以及元化路地下道擋土牆及回填復舊等，請用路人先行依交通局規劃的下列改道動線避開元化路地下道， 由平鎮方向北上車輛，可由環南地下道、中豐陸橋、龍岡地下道等先行改道；由內壢方向南下車輛，可由普忠地下道、中原陸橋、中新地下道等先行改道。

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