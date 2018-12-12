與吳寶春一起得冠軍 他選擇深耕台南培養人才

2018-12-12 19:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕知名麵包師傅吳寶春日前發出爭議聲明，引起外界不滿。不過，這起風波也讓當初跟吳一起參賽獲獎的師傅曹志雄受到關注，而曹目前在台南開店、培養年輕人才，也讓外界稱讚「同樣得冠軍，選擇卻不一樣」。

曹志雄在2008年法國巴黎「樂斯福盃麵包大賽」擔任隊長，帶著隊員吳寶春和文世成一同奪得團體賽的銀牌，在個人賽中，他獲得藝術麵包比賽冠軍，吳寶春在歐式麵包比賽奪冠。這項個人賽冠軍也讓吳寶春爭取到2010年世界盃麵包大師賽的參賽權，再靠著荔枝玫瑰麵包在巴黎拿下世界冠軍，進而揚名海內外。

不過，同樣獲得參賽權的曹志雄則因家庭經濟因素放棄參賽。對此，「曹師傅麵包坊」店長郭素琴表示，師傅曾對他們說，這是一生只有一次的機會，但仍因個人因素選擇放棄。

郭素琴指出，曹志雄在大賽後任職於某巧克力工廠，且外派到中國上海，之後再透過友人介紹至台南應用科技大學擔任教職。這一段教學經歷也讓曹志雄興起開設麵包店的念頭，因為看到許多熱愛烘焙的學生，產生愛才惜才的心情，所以6年前投資創業提供學生們一個觀摩、實習的環境，也就是現在位於台南市中華西路上的曹師傅麵包坊。

目前店內共有7名來自嘉藥、南應大的學生在內場實習。郭素琴表示，曹志雄其實對教育相當有熱情，從整形、攪拌、烤麵包一步一步地將技巧傳授給學生，就連她與店內的西點、麵包師傅，也是受到曹「無法抗拒的熱情」，所以才從高雄跨縣市到台南工作。

曹志雄的經歷和事蹟讓外界稱讚「同樣得冠軍，選擇卻不一樣」。不過，曹因為要兼顧比賽評審、教職及做麵包手感，因此分身乏術無法親自受訪，專注為培養台灣下一代人才努力。

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