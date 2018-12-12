農村季節限定景觀 稻草捲增添異國風

2018-12-12 13:20

［記者黃淑莉／雲林報導］現為二期稻作收成期，雲林多處可見稻草捲散落在田間，成為農村季節限定景觀，吸引許多民眾帶著孩子到田間玩耍，收購稻草的徐姓業者說，二期作約收500公頃的稻草，主要再利用做菇類基肥、農業及畜牧場覆蓋用。

徐姓業者表示，早年稻草回收率高，稻草收購業者競爭激烈，隨著耕作技術、產業升級，稻草再利用量減少，據統計全國平均一年需要的稻草約一萬公噸左右，稻草回收行業是「落日」行業，全國剩不到幾家了。

徐姓業者在雲林從事稻草回收數十年，他說，稻草回收價格每公頃3000元，已維持2、30年沒變動，這幾年農業人口老化、缺工嚴重，請不到工人捆稻草，僱工成本太高，只有少數有特殊用途或私人少量要用，才會僱工捆稻草。

為省工、省時及省錢，利用機器捲成一大捲稻草捲，再把吊車、貨車開進稻田收集，近幾年還有一種新方式，即割稻同時就把稻梗絞碎，回收後直接做菇場的基肥，省了一道作業。

徐姓業者表示，除做草質菇種植場的基肥，最常見還有農業及畜牧場覆蓋用，農業覆蓋有蔬菜、瓜果類最常用，養雞或養鵝場覆蓋，尤其養鵝場最常見，他說，飼主會在場內舖稻草讓鵝咬，減少牠們互咬受傷情況發生。

在業者回收前，稻田間散落一梱梱的稻草捲增添農村的異國風味，許多家長帶著孩子到玩耍享受田園樂趣。

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