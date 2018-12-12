兩旅客帶中國製肉品驗出非洲豬瘟 1台籍1中國籍

2018-12-12 10:35

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今（12）日公布兩例旅客違規攜帶中國製肉品遭檢出非洲豬瘟，一為台灣籍、一為中國籍，兩人皆依動物傳染病條例開罰1萬5000元。

防檢局局長馮海東指出，一名從中國重慶入境的台籍旅客帶進的中國製臘腸，另一則為中國籍旅客自哈爾濱攜帶的紅腸，雙雙被驗出非洲豬瘟病毒，病毒基因和中國非洲豬瘟百分之百吻合

在這兩例案例之前，畜衛所已3度自機場和港口的旅客棄置箱中的中國肉製品檢出非洲豬瘟病毒，但都不知道旅客身分。

農委會代理主委陳吉仲指出，今日中午全國民眾手機都會收到非洲豬瘟的防疫簡訊，如果造成民眾困擾，表達不好意思，但防疫需要全民參與。

此外，12月3日起農委會和環保署共同展開國內廚餘養豬場聯合稽查，至今已檢出5場養豬場未落實將廚餘徹底蒸煮熟。陳吉仲表示，農委會將擬定離牧政策，降低防疫風險，也讓豬農權益獲保障，也避免主管機關後續花心力在這些小規模的廚餘養豬廠稽查上。

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