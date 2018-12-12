今晨淡水僅14.2度 中部以北一路冷到週六

2018-12-12 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日因東北季風影響，清晨各地皆涼，其中最低為淡水14.2度，台北、板橋、新屋、新竹、梧棲及台南則約15、16度，今日北台灣整天濕涼，中南部日夜溫差大。

受到東北季風影響，中央氣象局於今日凌晨3點30分對4縣市發布大雨特報，大雨特報警戒範圍包括基隆市、台北市山區、新北市山區及北海岸、花蓮縣山區。中央氣象局指出，今日迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長，已有局部大雨發生；中南部地區則為多雲到晴，僅山區有零星短暫雨。

溫度方面，北台灣白天高溫僅17至20度，整天呈現濕涼狀態，花東約21至23度，中南部則可達24至28度，日夜溫差稍大，而今夜至明天（13日）清晨的低溫也是全台有感，尤其中部以北及宜花普遍只有15至17度。

今日空氣品質部分，北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南空品區因風速偏強易有地表揚塵現象，局部地區短時間達「橘色提醒」等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱、擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達「紅色警示」等級。

週四（13日）至週五（14日）清晨持續受東北季風影響，溫度感受上接近大陸冷氣團，預計中部以北、東北部早晚的低溫約14到16度，其他地區低溫也只有16到19度，北台灣整天感受較涼，天氣方面，北部及東半部有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較明顯，中南部仍可維持多雲到晴的天氣，僅山區有些零星短暫雨。週六（15日）白天東北季風減弱，氣溫稍回升，北部及東半部高溫約22度至25度，中南部約26至28度

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 16 18 ~ 23 20 ~ 26 19 ~ 21

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