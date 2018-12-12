海洋廢棄物圖鑑上線 省思人類污染環境

2018-12-12 00:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕人類製造的各項廢棄物嚴重影響海洋環境，甚至反饋到人類身上，民間團體發表台灣第1本海洋廢棄物圖鑑，內容琳瑯滿目，遍及人類生活中各種物品，圖鑑將開放線上瀏覽，讓民眾能夠認識環境污染的現實情況。

海洋廢棄物圖鑑網站由RE-THINK重新思考環境教育協會、花旗（台灣）銀行與RC文化藝術基金會合作完成，希望挑戰創新環境教育。而海廢圖鑑網站，收錄全台101件最具指標性的海洋廢棄物，結合寶可夢抓寶設計概念，具備O.N.E（Original/本土原創、Nature/實地蒐集與 Education/遊戲教育）3大特點。

Original/本土原創的部分，主要受寶可夢（Pokémon GO）遊戲的啟發，台灣團隊把在地的海洋廢棄物當成海中怪物，以360度全視角拍攝，同時轉化其背後的資訊：例如，在環境中的分解速度，變成了他們的生命值（HP），所以塑膠生命值高、紙類短。此外，跟寶可夢怪物一樣，不同的海洋廢棄物也出沒在不同地帶，像是中國的海漂寶特瓶，便特別容易伴隨東北季風，漂至北海岸一帶。

Nature/實地蒐集的特點，在於圖鑑中101款海洋廢棄物，包含了淨灘監測常見的垃圾、國外海漂垃圾、地區限定等垃圾。收錄最久遠的垃圾可追溯到在金門撿到民國77年、上頭還印有「團結反共、發揚胞愛」的蔣經國軍糧，另外也有大如浮球、漁網，最小可至小於0.3公分的微型塑膠，皆是實地搜集到的物件。

至於圖鑑的Education/遊戲教育則在於，RE-THINK明年預計推動20場海廢教育的實體課程，結合綿羊犬公司的全台首款「海洋危機」桌遊，供各地學校申請。把原本單向的環境議題教育，轉化為好玩、有趣的互動式體驗遊戲，讓學生不一定要實地淨灘，透過寓教於樂的方式，了解海洋廢棄物的議題。

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