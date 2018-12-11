身長1米7超大海龜命喪金門海灘 出動岸巡6壯漢搬運

2018-12-11 22:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天（11日）接獲通報，在獅山海灘發現一隻全身腫脹、死亡多時的珍貴稀有保育類野生動物「革龜」；縣府說，革龜在世界的數量不多，金門曾於1968年有發現紀錄。

瀕絕革龜 曝屍獅山海灘

縣林務所吳姓造林人員上午到獅山海灘執行勘察林地任務，發現這隻「龐然大物」趴在沙地，立即向縣府通報。經國立海洋大學、中研院、農委會林務局等單位協助，研判屬野生動物保育法中的一級保育類、瀕臨絕種野生動物的革龜。

縣府建設處派員到場，為了免搬運過程造成損傷，電請金門岸巡隊支援，10名先發到場的岸巡弟兄，由6人以粗大竹子扛起革龜，緩緩移動進小推車，再運到冰庫存藏。

革龜身長約170公分，現場保育人員推估體重應在150公斤左右，由於死亡多時，全身腫脹，加上天氣溫度上升，隨時有「氣爆」可能，眾人搬運小心翼翼。

金門島半年來「龜」事不斷，7月底至11月底就發現6隻綠蠵龜，今天又發現最大的海龜。

縣府指出，革龜又稱皮革海龜，是龜鱉目中體型最大的動物，也是世界上最大的海龜，體長可達3公尺，體重可達800至900公斤，野外要目擊的機率極低；這種海龜擅潛泳，可深至1000公尺的海底活動。

上次發現 已是半世紀前

臉書「烈嶼映像」記載了一段，小金門陳姓漁民曾於1968年5月3日及10日，在海面捕獲類似鱉的動物；由於沒有漁民見過，一度認為是「怪物」。縣府根據「此物呈灰黑色，其體前大後小，背有6道凸起稜條，足以撥槳，頭如龜類」相關描述，推論應該就是革龜，距離現在已是半個世紀前的事。

縣府說，由於革龜數量稀少，極具研究價值，目前已有相關單位洽詢，未來會將海龜運回台灣，作學術研究之用。

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