男星蔡昌憲老家撈鮑魚「保庇新北市」全收錄

2018-12-11 16:33

〔記者林欣漢／新北報導〕曾演出《艋舺》、《雞排英雄》等電影的男星蔡昌憲，今天受新北市民政局邀請，在貢寮自家養殖池示範如何採集及料理九孔、鮑魚，推廣美味新鮮的在地漁產，這些內容都將收錄在12月底出刊的《保庇新北市》雙月刊。

蔡昌憲11月底在貢寮老家迎娶愛情長跑8年的空姐女友Vivian，席開百桌流水席宴請上千人，就是使用自家養殖的新鮮九孔、鮑魚，讓他覺得相當有面子。蔡昌憲說，小時候都會到池裡幫忙，長大後到台北讀書仍念念不忘，假日就會跑回家鄉，貢寮除了有優美的風景，每到冬天吃鮑魚是他最懷念的美食記憶。

蔡昌憲家族的養殖池位於台二線92公里附近，主要由他伯父蔡豐助、堂哥蔡家園經營，一個冬天能收成2萬台斤鮑魚，蔡豐助指出，鮑魚越冷越大顆，大顆的可以長到4、5兩，今年雖然是暖冬，但現在氣候愈來愈冷，鮑魚也愈長愈大。他們家的養殖池，今年也在市府輔導下申請「4章1Q」驗證，取得「生產追溯」標章，有履歷認證為品質把關。

蔡昌憲今天示範如何辨認九孔、鮑魚，並料理「乾煎貢寮鮑」、「九孔燉排骨」，大推在地漁產，九孔的表面較平滑，殼較薄顏色偏黑，肉質Q彈；鮑魚體型較大，殼也較粗厚，表面螺紋較凹凸不平，口感軟嫩，用乾煎、川燙的方式，最能吃出原味的鮮甜，如果是買加工過的罐頭或滷鮑，直接就可以食用。

民政局長江俊霆表示，東北角有無敵山海美景，還有各地農漁會搶手伴手禮，好吃的貢寮鮑，歡迎大家來享受悠閒生活，品嚐現撈的海底美味，也別忘了上網採購宅配直送，只要動動手指，送禮自用免煩惱。

更多蔡昌憲採集貢寮鮑的精彩內容，都將收錄在12月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，讀者可到圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書（網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw）。

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