天天吃好料》板橋黃石市場 老曹餛飩會爆漿

2018-12-15 09:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區黃石市場的老曹餛飩創立於1960年，是當地知名特色小吃，招牌餛飩皮薄餡多，選用頂級「噶瑪蘭黑豚肉」為食材，水滴型的餛飩鎖住湯汁，咬下一口還會「爆漿」，口感有如小湯包，每天賣出上萬顆，許多民眾從小吃到大，一試成主顧。

老曹餛飩第二代老闆曹碩文表示，父親在1949年隨國民政府來台，服役退伍後自認沒有一技之長，1960年開始在市場口賣麵養家糊口，早期推著小攤車做生意，因為沒有瓦斯和自來水，必須挑水、燒煤，從一碗麵5毛錢賣起，非常辛苦，等到市場興建後，才有固定位置營業。

曹碩文指出，餛飩內餡選用來自宜蘭的「噶瑪蘭黑豚肉」後腿肉，豬隻以玉米、豆粉、豆渣、酒糟、益生菌、麵包、巧克力等為主食飼養，肉質鮮甜無腥味，為了把關豬肉品質，他們成立中央廚房，自行切割肉品與攪拌食材，不假手他人，內餡也不添加味精，呈現真實原味。

除了內餡講究外，餛飩包法也有學問。曹碩文說，不同於市面上的餛飩有層層皺摺，老曹餛飩為水滴型，必須捏得恰到好處，才能把肉汁鎖住，湯汁不會流失，就像小湯包會「爆漿」；湯頭則以「噶瑪蘭黑豚肉」的豬骨熬製數小時，不含瘦肉精、重金屬與抗生素，精華都在高湯內。

來用餐的客人通常點上一碗麻醬麵配餛飩湯，當成早餐、午餐或點心都很適合，「餛蛋麵」也是招牌料理，老闆精準掌握煮蛋包的時間，半熟蛋的口感有如溫泉蛋滑嫩順口。另外，店家自製的豬頭皮、豬耳朵、豆乾、海帶等滷味，都是必點的招牌小菜。

過去老店在尖峰時間總是大排長龍，座無虛席，曹碩文接班後，除延續父親對食材的堅持，更配合消費市場的轉型，改善環境衛生與製程，提升效率，並在老店旁另闢新店面，提供顧客舒適的用餐環境。

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