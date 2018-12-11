12/11 各報重點新聞一覽

2018-12-11 06:21

自由時報

美研究發現 童愛盯螢幕 語言推理變差

美國國家衛生研究院（NIH）一項大型研究的初步成果顯示，長時間使用手機、平板電腦的9歲和10歲兒童，其大腦處理感官資訊的皮層有提早變薄的跡象，但兩者間是否存在正向關聯性，仍需數年時間才能得出結論。值得注意的是，該研究明確指出，每天緊盯螢幕逾2小時的兒童，在語言、推理測驗上的表現確實較為落後。

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北市立委補選 白綠和戰攻防 柯︰我們備胎很多

九合一選舉落幕，台北市立委補選大戰開打，引人矚目的則是「白綠競合」的戲碼。由於補選登記至週五截止，蔡英文總統與台北市長柯文哲已排定週四會面，儘管雙方皆稱「蔡柯會」不談補選議題，但民進黨與柯家軍在北市立委補選一役究竟要戰或合，兩方陣營連日來暗自較勁，謀和派與主戰派攻防不休，結局仍難逆料。

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涉性侵案 鈕承澤150萬交保 強辯喜歡她

「豆導」鈕承澤被控性侵，昨由律師陪同首次赴台北地檢署出庭；他庭訊時否認性侵，辯稱自己喜歡女方，聚會後女方也留下來陪他，因彼此認知不同才衍生誤會；檢方考量女方指證歷歷，且質疑鈕承澤上週稱病是藉故不到庭，昨訊後依強制性交罪嫌諭令150萬元交保，並限制出境、出海及住居。

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蘋果日報

鈕承澤 死不認罪 150萬交保 千錯萬錯 全推給酒精與被害人

知名導演鈕承澤遭女工作人員控告性侵案，台北地檢署昨首度傳喚鈕到案訊問3個半小時，鈕承澤先是跳針般重申自己是愛慕被害人，接著不斷狡辯「我當晚喝太醉了，不記得發生什麼事」，甚至鬼扯他以為被害人對他有意思，才會單獨留下來陪他，死不認罪，千錯萬錯都是酒精與被害人的錯，檢方訊後將鈕承澤以重金150萬元交保並限制住居、出境。法界推估，重金交保顯示檢方心證已成，「鈕承澤被起訴的機率應是百分之百」。

主動脈剝離 撐47小時拔管 江丙坤 86歲辭世

海基會前董事長江丙坤上週六（12月8日）在北市晶華酒店3樓與友人聚餐時突然昏迷，後緊急送到馬偕醫院裝上葉克膜搶救後，暫時維持生命跡象，醫療團隊發現病因是主動脈剝離，緊急開刀後暫時穩定，持續在加護病房觀察，昨下午病況急轉直下，院方在家屬同意下拔管，熬不過47小時搶救，晚間7時安詳辭世，享壽86歲。國民黨、海基會都發表聲明哀悼，推崇江在兩岸關係中扮演關鍵角色。

聯合報

黃煌雄：促轉會若不浴火重生 將如鐵達尼號撞冰山

促轉會前主委黃煌雄昨天指出，促轉會若想浴火重生，必須慎重找到具有社會公信力的新主委，並且賦予全權，讓其組成新團隊。新的促轉會要兼顧理想性與現實性，絕不能擔任特定個人、政黨、政權的打手，才能重建社會公信力。

英國脫歐 國會表決突然喊卡

英國BBC等媒體報導，英國首相梅伊10日突然決定，取消11日讓英國國會表決脫歐協議。由於工黨等反對黨不滿協議內容，執政黨保守黨數十名議員也不支持，這項協議若交付投票勢必遭否決，梅伊想盡辦法來阻擋國會表決。

中國時報

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－雙城拚交流

蔡英文總統與台北市長柯文哲初步敲定在週四進行「蔡柯會」，府方指出，將就重大市政議題、中央與地方的合作進行研商，不會涉及黨務和立委補選。台北市副市長陳景峻表示，柯P選後仍有怨，這次立委補選仍難合作。

兩岸舵手江丙坤辭世 享壽86歲

海基會前董事長江丙坤昨晚逝世於馬偕醫院，享壽86歲。江丙坤對兩岸關係貢獻卓著。2008年接掌海基會後，旋即恢復兩岸「兩會」協商談判，上任月內即率團登陸，讓冰凍多年的兩岸關係正式融冰。海基會4年任內，與時任大陸海協會會長陳雲林舉行8次「江陳會」，簽署18項協議，開創兩岸新局面。據了解，昨早現任海基會董事長張小月有前往醫院探視，不料還是在傍晚病情惡化，家屬忍痛拔管。

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