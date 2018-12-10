愛滋可在家自我篩檢 台東衛生局買得到試劑。

2018-12-10 14:29

［記者王秀亭／台東報導］為讓愛滋篩檢更隱私便利，台東縣衛生局配合疾管署，去年起「在家愛滋自我篩檢計畫」，民眾在家就能自行檢查，繼去年唾液篩檢，今年新推出得血液篩檢試劑，花1分鐘就能知道初步篩檢結果，台東縣衛生局表示，12月1日起就能在衛生局、各鄉鎮市衛生所購得，採登記退費制取得試劑。

縣衛生局表示，愛滋匿名檢驗固然有一定成效，但對部分高風險行為群體而言，前往篩檢機構，仍擔心隱私洩漏及社會歧視等阻礙，例如今年3月間台東警分局查獲感染愛滋病毒的泰籍24歲女子（花名珮蒂），持觀光護照在台東從事性交易，接觸過數十名尋芳客，僅15人接受匿名篩檢，追蹤迄今皆為陰性，因而提供在家自我篩檢有助提高篩檢率。

去年疾管署「在家愛滋自我篩檢計畫」，提供唾液篩檢試劑，除可在台東縣衛生局索取，也有便利超商點對點取得試劑服務，台東縣去年索取84支，縣衛生局指出，唾液篩檢試劑需25至30分鐘，今年12月1日起新增血液篩檢試劑，只要在指尖上採集一滴血就能檢測。

縣衛生局表示，血液篩檢試劑準確度達99%，一個試劑200元，取得試劑後，至教學網頁了解試劑操作方式後，在家完成篩檢，並至該計畫專屬網頁（https://hiva.cdc.gov.tw/oraltest/index.aspx）完成檢驗結果登錄、填寫問卷、提供ATM帳戶後，由疾管署委託得民間團體核退試劑費用200元。

縣衛生局建議，只要有過性行為者，應接受一次愛滋篩檢，確實了解自身健康情況，早期診斷、早期治療才是控制與阻斷愛滋的不二法門。

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