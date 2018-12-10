不必吞球了！南投國際曲棍球賽 地主隊開幕戰勝出

2018-12-10 14:45

〔記者謝介裕／南投報導〕2018年南投國際男子曲棍球邀請賽，今日在竹山高中曲棍球場熱鬧登場，開幕戰由竹山高中曲棍球校隊為主的南投縣隊對上越南隊，結果身為地主的南投縣隊未讓鄉親失望，以10比0勝出，為奪冠之路開出好彩頭！

此次邀請賽包括中華台北、南投縣、韓國、香港、越南、孟加拉在內，總共5國6隊，賽程將從今日起持續至14日止，參賽的6支隊伍將採循環賽方式一較高下，每場比賽區分4節、60分鐘。

竹山高中曲棍球校隊曾在去年亞洲青年U18曲棍球公開賽中，勇奪成軍38年來首座亞洲盃冠軍，此次帶領南投縣隊參加開幕戰，便展現冠軍隊伍應有的技巧及氣勢，一路壓著越南隊打，最後以10比0的比分在循環賽中奪下首勝，隊員們個個也開心不已。

值得一提的是，南投縣體育會總幹事洪銘惠相當看好南投縣隊的實力，私下也與友人打賭，若開幕戰不敵越南隊，他便吞曲棍球謝罪，結果南投縣隊以懸殊分數勝出，也讓他鬆了一口氣，還俏皮地說：「這下讓大家失望了、不必吞球了」。

中華民國曲棍球協會理事長蔡宜助指出，此次協會為了配合教育部體育署南向政策，以及南投縣政府觀光首都及運動城市的目標，特別舉辦該邀請賽，不但彼此可切磋球技，也能促進地方產業及觀光發展，且整個賽事提供免費入場觀賽，歡迎民眾到場為我國選手加油、打氣。

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