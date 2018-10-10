竹市第2座國民運動中心即將完工 內部設施搶先曝光！

新竹市第2座國民運動中心即竹光國民運動中心即將完工，年底將試營運，明年1月中旬正式營運，新穎漂亮的外觀和寬敞的戶外人行空間，已吸引民眾探詢開館時間。（記者洪美秀攝）

2018-10-10 20:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市民引頸期盼的第2座國民運動中心-竹光國民運動中心即將完工，年底試營運，明年1月中旬對外營運，試營運期間全館全部免費體驗，包括游泳池、健身房、籃球場和體適能及韻律教室等，未來委由救國團營運，居民可享在地優惠，新穎漂亮的竹光運動中心已引起民眾討論，紛探詢開館時間。

市府教育處體健科表示，竹光國民運動中心共投入5億餘元興建，中央補助2億元，市府停管基金投入2億元蓋建地下停車場，市府自籌1.46億元，是棟地下3層、地上挑高4層的運動中心，色彩繽紛的外觀搭配戶外寬敞人行道，提供市民舒適的運動休閒環境，加上地點適中、交通便利，將有助提升竹市運動人口。

體健科表示，位在竹光國中後方的竹光國民運動中心，已在進行內部裝潢，年底試營運2週，明年1月中旬對外開放，將委由中國青年救國團營運，契約年限每期5年、得延長1期，有別於新科國民運動中心市府無法拿到合理權利金，竹光國民運動中心市府每年可收固定權利金110萬元及每年稅前營業總收入1%的變動權利金。

體健科表示，鼓勵民眾培養運動習慣，已要求委外單位要有在地優惠回饋措施，只要是新竹市民，試營運期間報名各項運動研習課程，享8折優惠，並加贈游泳池與體適能中心體驗券乙張。

年底試營運期間，全館設施免費使用，包含游泳池、體適能中心、綜合球場如籃球、羽球、桌球場等，並提供有氧、瑜珈、武術等多項運動研習課程免費體驗，全館可容納900人同時使用。

竹光國民運動中心內有籃球場、室內游泳池、瑜珈教室、SPA池等，並附設地下停車場，有汽車格193個、機車格63個，戶外也已植栽綠美化，提供寬敞舒適人行道和座椅，讓市民運動、休閒散步都適宜。

市府教育處強調，竹光國民運動中心是竹市第2座國民運動中心，將逐步落實一區一運動中心目標，接下來也會爭取中央經費，在香山區行政大樓旁停車場蓋建多功能的運動休閒場館，提升運動人口。

新竹市竹光國民運動中心即將完工，年底試營運，內部有游泳池和韻律教室和籃球場及SPA池，健身房等，更附設地下停車場，且交通方便，將有助於提升竹市運動人口。（記者洪美秀攝）

新竹市竹光國民運動中心即將完工，年底試營運，內部有游泳池和韻律教室和籃球場及SPA池，健身房等，更附設地下停車場，且交通方便，將有助於提升竹市運動人口。（記者洪美秀攝）

新竹市竹光國民運動中心即將完工，年底試營運，內部有游泳池和韻律教室和籃球場及SPA池，健身房等，更附設地下停車場，且交通方便，將有助於提升竹市運動人口。（記者洪美秀攝）

新竹市竹光國民運動中心即將完工，年底試營運，內部有游泳池和韻律教室和籃球場及SPA池，健身房等，更附設地下停車場，且交通方便，將有助於提升竹市運動人口。（記者洪美秀攝）

新竹市竹光國民運動中心即將完工，年底試營運，內部有游泳池和韻律教室和籃球場及SPA池，健身房等，更附設地下停車場，且交通方便，將有助於提升竹市運動人口。（記者洪美秀攝）

新竹市第2座國民運動中心即竹光國民運動中心即將完工，年底將試營運，明年1月中旬正式營運，新穎漂亮的外觀和寬敞的戶外人行空間，已吸引民眾探詢開館時間。（記者洪美秀攝）