醫訊》南投醫院設「手機充電站」

衛福部南投醫院在病房護理站前設置「手機充電站」，免除病友及家屬手機沒電的困擾。（記者謝介裕攝）

2018-10-10 09:41

〔記者謝介裕／南投報導〕現代人幾乎人手一機，3C產品不離身，萬一住院時，手機突然沒電，卻又有要事需對外聯繫，可能會讓人一個頭兩個大，身為南投縣地方中心醫院的衛福部南投醫院特別率各醫療院所之先，在病房護理站前設置「手機充電站」，提供充電服務，讓病友及家屬應急使用，解除手機沒電的困擾。

南投醫院指出，國外媒體曾經報導有民眾至醫院探望住院的長輩時，突然發現自己的手機電力不足，便隨手拔下病友正在使用的人工呼吸器插頭，還好及時被發現趕忙將人工呼吸器插頭插回去，不然，後果不堪設想。

事實上，國內也常有住院病人或家屬會自行使用醫院病床上頭的插座，其實，這些病房裡的插座均是供醫療設備就近使用，同時病床也都會配置一些氧氣管路，若使用電器不慎，哪怕只是引發小小的火花，也都可能釀成難以挽救的大災害。

因此，為了維護病室用電安全，南投醫院雖然明訂禁止病人與家屬自行攜帶電器用品在病房使用，但也在護理站前設置手機充電站供民眾應急，目前先以第一醫療大樓31病房護理站為示範區，日後再視民情評估是否擴大辦理。

南投醫院院長洪弘昌再次提醒民眾，千萬不要自行攜帶電磁爐、電熱爐、電鍋、行動電源等需插電之電氣用品到病房，若手機需充電，可至護理站前的手機充電站使用，避免公安意外發生。