台中坪林親子館今開幕 托嬰中心17日抽籤

太平坪林親子館暨托嬰中心今天開幕，市長林佳龍（右4）、立委何欣純（右5）和市議員張玉嬿（右3）等人都出席。（記者陳建志攝）

2018-10-09 21:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第一家結合托嬰和親子館的坪林親子館暨托嬰中心今天正式開幕，館內規劃5大主題探索區供家長和幼兒遊玩，並可收托30名嬰幼兒，目前已開放登記，將於10月17日進行抽籤，台中市長林佳龍今天特別進館參觀，還和小朋友開心體驗做披薩，強調市府會持續推廣，朝一區一親子館的目標邁進。

太平坪林親子館暨托嬰中心今天正式開幕，市長林佳龍、社會局長呂建德、太平區長陳小菲、立委何欣純和市議員李麗華、張玉嬿等人都出席；館方特別舉辦吉祥物命名活動，最後由「枇皮」和「杷爬」最高票勝出，林佳龍頒獎給獲獎民眾。

市府社會局長呂建德表示，親子館規劃有「3到6歲幼兒探索區」、「0到6歲奇幻妙妙屋」、「0到6歲閱讀動動腦」、「藝能手作坊」及「多功能教室」等5大探索區，採分齡、分區、分主題規劃設計，讓進館小朋友都能開心體驗。

林佳龍表示，很多家長有不同的托育或照顧需求，坪林親子館和托嬰中心服務範圍涵蓋0到6歲的幼童，讓家長不但能托送嬰幼兒，年紀稍大的小朋友也可以在這裡快樂體驗設施，市府將朝一區一親子館的目標邁進，讓更多的家長和小朋友有更多元的照顧空間。

林佳龍並帶著大家參觀館內設施，對於托嬰中心規劃活潑、安全相當滿意，除詢問家長體驗後的感覺，還和小朋友一起體驗做披薩，更進入小型醫院扮起病人，讓小小醫生看診，小朋友都開心和「市長叔叔」互動。

市府社會局表示，托嬰中心預計收托30名0到2歲嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8點至下午6點，每月收費7仟元，有需要民眾即日起至10月15日下午4時止可至托嬰中心辦理登記，10月17日上午9點進行抽籤。

至於親子館則是每週二至週日開館，上午及下午各一場，有興趣的民眾可先上「臺中市育兒資源網」加入會員後線上登記，每個時段只開放30組，其中20組網路預約，10組現場排隊，幼兒進場前還需先量體溫和消毒。

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