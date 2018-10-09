基隆台北第3條快捷公車定案 明年初通車

基隆台北第3條快捷公車從美麗的八斗子車站發車。（記者盧賢秀攝）

2018-10-09 19:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市第三條快捷公車中正線，交通部已經核定由首都客運取得經營權，將從八斗子火車站、海科館、海洋大學經中山高速公路到台北市中山區（中崙轉運站），業者將採購遊覽車和打造新車，並以密集發車服務通勤族與觀光客，最快明年3月左右通車。

基隆台北第1條城際快捷公車2088線，基隆中正區經信義區至台北市府轉運站，2016年3月20日上路，截至今年8月，總搭乘數達到416萬人次；第2條1088路線暖暖四腳亭至南港轉運站，2016年底通車，截至今年8月，總搭乘數達到40萬人次，2線都受通勤族歡迎。

第3條快捷公車中正線，公路總局路線審議委員會今年6月審議公告，規劃從八斗子火車站發車，經海科館、海洋大學、中正區公所等站，行經中山高到台北市中山區，經過中崙轉運站或停靠中崙轉運站，尚須與台北市政府協調，日前交通部已經核定，由首都客運取得經營權。

據公路總局指出，這條路線相當熱門，總共有6家客運業者參與甄選，最後由首都客運取得經營權。籌備期6個月，可延長6個月，如果籌備順利，最後在明年3、4月通車。

首都客運總經理李建文表示，中正線快捷公車以移轉自小客的旅次為目標，將採購部分遊覽車或打造部分新車，尖峰時段每10分鐘1班車，離峰時段15至20分鐘1班車，同時服務夜歸民眾，台北端末班車將延至晚上11點發車，希望快捷便利服務，減少基隆學生族、上班族和來基隆的觀光客開車；同時配合今年平島公園重新開園，部分班次將駛進和平島，具觀光與交通效益。