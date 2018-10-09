假牙補助回娘家 五月天怪獸外婆開心和市長一起用餐！

2018-10-09 20:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市衛生局今天舉辦「假牙補助回娘家」活動，邀請接受假牙補助的長輩與市長林佳龍共進午餐，五月天怪獸的外婆黃陳治及姑婆黃月今天也開心出席，88歲的黃陳治說，原本濕疹癢不停，做完假牙後試吃花生，濕疹也不藥而癒；林佳龍表示，市府4年來已補助4萬3830位長輩完成假牙，未來將持續推行並研議下修補助年齡，打造更全面的台中銀髮宜居城。

衛生局今天舉辦銀髮族假牙裝置補助計畫成果發表記者會，以「健康煮、快樂吃、招您做伙來呷飯」為主題，邀請多位接受假牙補助的長輩與市長林佳龍共進午餐，氣氛溫馨。

78歲的黃月是五月天怪獸的姑婆，兩年前透過市府補助做全口假牙，因為使用情況良好，「呷好逗相報」，怪獸88歲的外婆黃陳治於去年底也在市府補助下完成全口假牙，兩人今天出席回娘家，大啃芭樂，黃陳治笑說，裝了假牙以後什麼都能吃，兒孫也都開心，因怪獸一直在國外巡演，最近不常見到外孫，但都有透過臉書瞭解外孫的近況。

74歲的劉正治阿公接受市府補助完成假牙3年多，他說，有假牙就吃得下、人也健康歡喜。

林佳龍表示，市府4年來已提供4萬3830位長輩完成假牙補助，除服務人數遽增外，補助結果統計更顯示，位於新社區、東勢區、石岡區及和平區等偏鄉地區申請補助比率較高，落實社會資源適當分配，達到扶弱效應。未來將持續推行，並研議下修補助年齡，再搭配關懷據點、長青學院、老人共餐，讓台中市成為銀髮族宜居城市。

衛生局代理局長陳南松表示，65歲以上長輩在接受假牙補助後，藉由假牙的裝戴恢復咀嚼功能攝取更多的營養，期待長輩們能因此增加社交生活，擁有健康及活力的老年生活。他更提到，在假牙裝設完成後也會進行關懷訪視，今年共訪視3591位長輩，有9成1的長輩對市府的假牙裝置補助政策，都感到非常滿意。

衛生局指出，今年假牙補助經費達2.33億，透過台中市牙醫師公會、大台中牙醫師公會合作推行，目前共有900多間診所提供服務。大台中牙醫師公會理事長蔡松柏說，台中市只要少於10顆牙齒或5個咬點就補助做假牙，假牙補助政策全國最讚！