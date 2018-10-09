午後雨區擴大！ 新北、高屏等6縣市豪、大雨特報

氣象局今日下午2點35分，持續針對全台6縣市發布豪、大雨特報，豪雨警戒地區為：新北市、基隆市、宜蘭縣；大雨警戒地區為：台南市、高雄市、屏東縣。（圖擷自中央氣象局）

2018-10-09 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風及午後對流影響，氣象局今日下午2點35分，持續針對全台6縣市發布豪、大雨特報，請民眾出門在外多加留意天候狀況。

豪雨警戒地區為：新北市、基隆市、宜蘭縣；大雨警戒地區為：台南市、高雄市、屏東縣。氣象局表示，受東北風影響，今日宜蘭縣、基隆北海岸地區、新北市山區，會有局部大雨或豪雨機率；另因午後對流發展旺盛，南部地區並有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水，前往山區活動請特別注意天氣變化。

氣象局今早10點20分，針對新北等19縣市，發布陸上強風特報。氣象局指出，由於東北風增強，明（10日）上午起，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域，會有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，呼籲民眾從事海邊活動時，留意安全。

陸上強風特報範圍有：新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、連江縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣。