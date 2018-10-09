沒按時吃預防藥 2女大生非洲返國後確診瘧疾

2018-10-09 14:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕大學生到非洲做社會服務卻沒按時吃藥，回國後竟確診瘧疾。疾病管制署今天公布，有兩名北部女大聲從非洲烏干達返國後因發燒等症狀就醫，今天卻確診感染瘧疾。

疾管署指出，10名師生上月前往非洲烏干達進行社會服務，兩女大生返國後在10月4日及6日出現發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉痠痛等症狀並就醫，經通報檢驗確診感染熱帶瘧；2人目前症狀已改善，住院治療中。

疾管署表示，2名個案出國前都到旅遊醫學門診諮詢及服用瘧疾預防性藥物，但1人僅服用2天、另1人未規律服藥。還有一名男大生在當地也被診斷出瘧疾，不過已在當地治療完成且痊癒。

今年國內共計5例瘧疾病例，都是境外移入，感染國家分別為烏干達2例，印度、肯亞及索羅門群島各1例；檢出病原體為熱帶瘧3例，間日瘧及混合瘧各1例。

人類可透過遭感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬感染瘧疾，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及熱帶瘧最常見。

多數人感染後，症狀可能在7天到30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。