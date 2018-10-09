興達電廠規劃新建燃氣機組 環保團體：先拆舊燃煤機組

2018-10-09 12:25

〔記者劉力仁／台北報導〕因應能源轉型政策，減少污染，台電規劃在高雄興達電廠以「先建後拆」方式， 新設置3部燃氣複循環機組，於 112 年陸續完工商轉後，拆除既有4部燃煤機組，另5部老舊燃氣機組陸續除役，在地居民擔心陸管輸氣危險高，希望以海管輸送天然氣，環評委員也要求台電評估環團「先拆舊機組、再建舊機組」的可行性，最後決議要求台電補正資料再審。

環保署今天上午召開「台電興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書專案小組第二次初審會議」，台電說明開發計畫位於高雄市永安區。開發範圍面積約81.89 公頃（預定地約78.3公頃、既有廠區約3.59公頃）。台電規劃設置 3部燃氣複循環機組 ，總裝置容量約 390 萬瓩以下 ；台電強調，全案採用最佳可行控制技術，搭配低氮氧化物燃燒器 （LNB） 及選擇性觸媒還原設備 （SCR）控制氮氧化物排放，降低空氣污染 。

由於預定地鄰近131公頃的永安溼地，鳥類種類多，高雄市野鳥學會常務理事黃淑玫痛批，永安溼地有黑面琵鷺，台電的調查資料避而不談；台電回應，計畫區現況地景多為乾涸裸露無植被的鹽田荒地，小部分區域感潮有水，已非黑面琵鷺偏好棲地。

此外，台電規劃全廠天然氣使用量約每小時480噸，將興建36吋天然氣管線，從中油永安接收站供氣，輸送管線沿著石斑路埋設，總長約5公里；在地民眾表示，高雄曾經發生過地下管線氣爆案，造成嚴重傷亡，因此居民對於石斑路埋設燃氣管線擔心不已，希望台電由海洋埋管輸送。

台電說明，因為沿岸海洋設施多，所以規劃從陸地輸送天然氣，燃氣管線將沿石斑路、鹽新路等既有道路埋設於地下8米深處，比現有管線還要深2米，安全性高。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，台電應該「先拆後建」，先拆除民國71、72年興建的2座老舊燃煤機組，燃煤減半，改善空污，環評委員也認同環團「先拆後建」想法；台電強調，為了確保南部電力供應，避免更新改建期間產生電力缺口，無法「先拆後建」，必須「先建後拆」；台電回應，既有廠區已無用地可供新設機組，為避免更新改建期間電力銜接出現缺口，所以決定在自有土地興建燃氣機組，採「先建後拆」方式進行，也會維護當地濕地生態。

環評委員最後決議，台電應該針對生態、老舊機組是否先拆、海管輸送可行性、健康風險評估等面向，補正資料再評估。