苑裡公有零售市場 苗縣府決議維持暫定古蹟

苑裡公有零售市場出現安全漏洞，鎮公所挨批。（資料照，記者蔡政珉攝）

2018-10-08 18:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府7日召開第二次有形文化資產審議委員會，會中決議「苑裡公有零售市場」為暫定古蹟，建議保留目前尚存之磚砌結構，但基於公共安全與衛生及維護周邊民眾生活環境等考量，火災後各類物品殘骸苑裡鎮公所可先行進行清運，惟清運過程宜避免使用大型機具。

苗縣府文觀局文化資產科指出，苑裡公有零售市場9月14日凌晨發生火災，因地方人士認為苑裡市場具有歷史與文化保存價值，遂向苗縣府提報希望將該處列為古蹟，進行文化資產保存與修復工作，苗縣府隨即依據文化資產保存法受理提報，並開會決議將該市場列為暫定古蹟。

文觀局文化資產科表示，「苑裡公有零售市場」建於明治42（西元1909）年、昭和9（1934）年改建、昭和12（1937）年毗連苑裡公設消費市場北側之苑裡區役場建築併入此消費市場，原建時名稱為「苑裡公設消費市場」。

審議委員認為，市場在歷史價值上見證了苑裡人逾百年的常民生活，雖遭火災焚毀，然部分牆體仍可見原始樣貌、市場建物形制梗概尚能粗略顯現，故決議維持暫定古蹟身分、先行釐清其文資價值；唯考量在地居民之生活環境、公共安全與衛生，亦決議苑裡鎮公所可先就牆體結構外的現場火災殘跡進行清理。