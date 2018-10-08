蝦米！秒殺鹿港小吃宴 今年報名方式改成這樣...

秒殺鹿港小吃宴，今年即將受理報名。（記者劉曉欣攝）

2018-10-08 12:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕秒殺鹿港小吃宴，今年更難搶了，規定每人限定報名1桌，要搶的民眾手刀要快！

鹿港小吃宴今年進入第7年，因為每桌3000元，可以吃到29道小吃與伴手禮，平均每人每菜只要花10元左右，被譽為CP值最高的特色小吃宴，由於太受歡迎，太難報名，鹿港鎮長黃振彥去年就敲定，今年將增加到450桌，比去年多150桌，將在10月27、28日兩天在鹿港鎮文小五預定地舉行。

不過，鹿港小吃宴以往報名方式都是採現場與傳真報名，今年新增網路報名，分別為現場報名100桌，傳真報名250桌，網路報名100桌，但為了讓更多民眾都能夠品嘗到鹿港小吃的美味，把以往每人限定報名2桌，今年改為每人限定報名1桌。

鹿港鎮長黃振彥指出，今年鹿港小吃宴將新增票選活動，民眾可以上鹿港文化所臉書粉絲網頁投票，將在小吃宴首日公布「最佳人氣」、「經典不敗」、「獨具特色」、「難以忘懷」、「色香俱全」等鹿港小吃。

統籌「鹿港小吃宴」的陳慧玲表示，今年新增菜色有醃漬的「赤嘴」；酥炸「芋金香蚵捲」則是用越式春捲皮來包入芋頭、蚵仔來炸；以及翠玉百頁、蒸蛋糕、九層塔香腸、千層餅乾黑炫風。

陳慧玲指出，「鹿港小吃宴」菜色，不只是小吃，還有來自3家百年老店鼎力支持，在地人俗稱「三番」的「光華亭」提供無粉蚵仔煎，鄭玉珍餅鋪提供鳳眼糕，以及玉珍齋提供蒸蛋糕；而鹿港在地特產蝦猴，今年照樣有入菜。

鹿港廟口小吃宴今年將從10月16日上午8時30分準時開賣，現場報名100桌、傳真報名250桌、網路報名100桌，傳真電話：04-7761187、04-7760417、04-7760307、04-7766900、04-7761341、04-7747298；網路報名網址 。

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