靜宜大學蓋夏圖書館 完美結合藏書、閱讀空間及創意書展

日本經典動漫鋼彈模型進駐靜宜大學蓋夏圖書館。（記者歐素美攝）

2018-10-08 10:56

〔記者歐素美／台中報導〕日本經典動漫鋼彈模型進駐靜宜大學蓋夏圖書館，吸引粉絲合照！靜宜大學蓋夏圖書館以「鋼彈模型」及「五大主題書展」，帶領讀者進入模型哲理、宅文化理念、男孩與女孩的浪漫美學旅程，在營造的情境中體驗圖書館創意服務、感受閱讀的魅力，展期至12日止。

靜宜大學蓋夏圖書館不僅館藏豐富，舒適溫馨的閱讀空間更被評比為「全國十大非去不可圖書館」，同時積極透過創意主題策展，推薦優質作品，帶領讀者深入瞭解主題書展的多元面向。

靜宜大學副校長溫嘉憲表示，他就讀大學時是圖書館的常客，除讀書及閱讀，更喜歡到書庫翻閱各領域書籍與資料，因此建立终身學習及跨領域基礎，圖書館對其影響深遠。

靜宜大學蓋夏圖書館館長陳明柔指出，蓋夏圖書館每年舉辦四場以上的主題書展，希望藉由創意多元主題，打破圖書館嚴肅的刻板印象，並將藏書、閱讀空間及創意書展完美結合！她並感謝館員的巧思，規劃創意主題展區，讓圖書館不僅是藏書及閱讀空間，也是人與書互動場合。

蓋夏圖書館典藏閱覽組姜義臺指出，此次書展主題涵蓋Gundam@蓋夏樂遊館、萌萌噠劇場、手創競技館、嗨森音樂館及陽光樂活館等五大主軸。「萌萌噠劇場」展出時下年輕人感興趣的動漫和宅文化書籍；「手創競技館」提供模型製作入門書籍；「陽光樂活館」推薦運動、塔羅牌等興趣書籍；還有以多樣性音樂書籍為主題的「嗨森音樂館」。

現場並展出哆啦A夢、海賊王及櫻木花道等多年不敗的動漫巨星公仔；10月11日下午3點，並將舉辦「鋼彈講座」，讓讀者瞭解永恆不衰的經典鋼彈作品及其精神，也能近距離欣賞鋼彈模型。