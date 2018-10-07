紅海驚見特有「蒙面河豚」 潛水客捏捏讓牠氣噗噗

2018-10-07 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕近期內臉書上瘋傳1張照片，1名潛水客在紅海珊瑚礁中找到了1隻「蒙面河豚」，由於牠身上沒有刺且看起來相當可愛，潛水客便伸出雙手逗弄牠，但河豚感到相當生氣，在潛水客面前瞬間並成球狀，體積脹大約3倍。

外國臉書粉絲專頁「探索這個世界」5日貼出影片，從中能見1隻河豚在眼部與嘴部有著黑色斑點，模樣相當可愛，潛水客用雙手將牠在水中把玩，河豚剛開始僅有膨脹身體，希望能夠嚇走無聊的人類，不料潛水客看到牠這樣覺得更為有趣，並未離開現場。

河豚此時想一走了之，不料潛水客卻伸出手掌執意「挽留」牠，不讓河豚離開現場，還將牠捧在掌心中搓揉，輕撫河豚渾圓的身軀，還2度將牠360度在水中翻轉，最後才甘願讓牠游離視線範圍；片中的「蒙面河豚」正式名稱為「紅海叉鼻魨」，僅分布在紅海海域，屬熱帶海水魚，喜好出沒在珊瑚礁周圍。

許多「爆笑公社」網友看完影片後，都對河豚感到相當可愛，紛紛留言指出，「再捏再捏，我森77囉」、「怎麼不咬他一口？手癢是吧？」、「我快笑死了好可愛」，但也有外國網友認為，這樣的行為恐破壞原生物種對棲地的安全感，呼籲社會大眾切勿模仿此類行徑。

☆ 不當行徑 切勿模仿 ☆

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