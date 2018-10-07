騙人還強迫購買！「89+1元」結帳卻突改200

有網友到市場買衣服，看到大字寫著「超值回饋89+1」，還特地詢問老闆確認金額，沒想到結帳時老闆卻改口稱每件200元，氣得和老闆當場大吵。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-10-07 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼這樣做生意？有網友到市場買衣服，看到大字寫著「超值回饋89+1」，還特地詢問老闆確認金額，沒想到結帳時老闆卻改口稱每件200元，氣得和老闆當場大吵。

「這攤老闆非常不老實...」這名網友到臉書社團「爆料公社」發文透露，他到市場看見這個賣衣服的攤位掛著大字，清楚標示每件89+1元，為了確認原PO還當場詢問老闆，沒想到結帳時老闆卻突然改口，價格大漲每件要200元，雖然也不貴，但這樣用欺騙的方式讓人氣憤，原PO當場立刻回應不買了，並和老闆大起爭執，「老闆看我很生氣最後退錢...」

事後原PO和其他攤販提到此事，才知道原來很多受騙的客人被拒絕退錢，被迫買下商品，讓原PO無奈直呼，「我說老闆呀！你用這種詐騙方式賺錢會心安嗎？生意能永久嗎？」

PO文一出，網友紛紛回應也有遇過相同情形，「幾乎每個市場都會有這種流動詐騙攤位，賣水果賣衣服都有，特點就是比行情便宜很多，等到沒人上門後就會換地方了」、「我遇過89+1，結帳好幾百，問老闆，說是89+1，2小時就賣完了，其他是150起跳」、「我在旗山市場也碰過，明明就寫每樣99+1拿起一頂帽子問價錢，他看妳喜歡就說那個$200跟他爭辯他還說那頂比較大，其他都100...」

也有網友建議直接報警，「撥110報警找警察來處理吧！讓他今天生意不用做，多嚇他個幾次以後就會學乖了」、「這種就檢舉他違規擺攤阿！之前一個賣水果的挪到哪被檢舉到哪」。