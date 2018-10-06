圖輯》兄弟啦啦隊正妹「峮峮」爆紅 今晚現身洲際棒球場！

兄弟象專屬啦啦隊成員「峮峮」爆紅後，今晚首度於台中洲際棒球場亮相！（記者廖耀東攝）

2018-10-06 23:10

〔記者廖耀東／台中報導〕有網友在社群軟體分享中信兄弟啦啦隊Passion sisters「峮峮」熱舞畫面後，引起鄉民暴動，紛紛表態要支持兄弟象，成為各家媒體閃光的焦點！

今年，兄弟象已確定無法進入季後賽事，看台上仍擠進不少熱情球迷，來為球隊及啦啦隊加油、打氣。賽前「峮峮」場內的表演，和場邊的帶動能力，吸引著球迷目光焦點！

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兄弟象專屬啦啦隊成員「峮峮」爆紅後，今晚首度於台中洲際棒球場亮相！（記者廖耀東攝）

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兄弟象專屬啦啦隊成員「峮峮」爆紅後，今晚首度於台中洲際棒球場亮相！（記者廖耀東攝）

觀賽球迷一同開心熱舞！（記者廖耀東攝）

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球迷拿起相機捕捉球員和啦啦隊正妹身影。（記者廖耀東攝）

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觀賽球迷一同開心熱舞！（記者廖耀東攝）

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