森林小學30歲了 史英：森小是「理念教育」的實證

森林小學30歲了！人本教育基金會今明兩天舉辦「理念教育研討會」，人本教育基金會董事長史英（右）表示，當初會用實驗教育名詞，是委屈求全，體制絕對不會准許用理念教育一詞，因為會對比出體制內的教育多麼沒有理念。（人本教育基金會提供）

2018-10-06 21:37

〔記者林曉雲／台北報導〕森林小學30歲了！人本教育基金會今明兩天舉辦「理念教育研討會」。人本教育基金會董事長史英表示，理念教育是實驗教育原本該有的名字，當初會用實驗教育，是委屈求全，因為體制絕對不會准許用理念教育，會對比出體制內的教育多麼沒有理念。他還提醒，森小是理念教育的例子、證據、想像場景，透過森小的故事可讓大家更深入思考教育改革的方向。

研討會第一場「森小風景」，由森林小學校長朱台翔及主任林青蘭「憶過往」。朱台翔回憶創辦森小的源起，是因為當時學校體罰很嚴重，所以一群人成立人本基金會到處宣揚「不可打小孩」，而很多人反嗆他們「小孩不打不行，不然你們來教！」於是決定要辦一所完全沒有體罰，以人為本的學校，才有了森小。

朱台翔表示，從第一天起，森林小學就承受來自體制的壓力，包括教育部曾警告不停辦森小就要解散人本，包括台北縣（新北市）的拆除公文，甚至當時還一度面對司法訴訟，法官曾問她開辦森小對社會的影響為何？她對法官說：「讓大家理解什麼是理想教育，且要讓人知道，任何人都能不畏懼的做對的事。」她強調，雖曾被打擊壓制，但是他們打死不退，因為創辦森林小學，就是民間興學的堅持與教育改革的堅持，「創辦森小就是社會運動。」

森林小學主任林青蘭表示，2006年，基金會打電話到森林小學，說「零體罰」通過立法，主任立即廣播告知全校師生，有個小孩邊跑邊說：「太好了，我可以轉回一般的學校了。」林青蘭笑著說：「立法是一回事，學校裡又是另一回事。」後來那個孩子沒有轉走。森小從創辦至今，一直在跟體制抗爭拉扯。包括有形的及無形的思想。

林青蘭也表示，森小的課堂其實是不自由的，不是想做什麼就可以做什麼，但如果上課內容不是很有意思的事，孩子為什麼要「讓渡他的自由」？甚至在體制內學校，要讓渡他的人身安全，小孩必須被老師打罵、被老師情緒霸凌？森小老師必須花很多心力備課，因為知識使人解放，解放的人是比較自由的人，但自由是知識上的，不是身體上的而已。

明天研討會還有三個場次，分別討論「自主學習—自主、實驗V.S.主體、理念」、「陪小孩長大的方法」、「那些年在森小—爸媽與小孩的逃避與追求」，地點在台大博雅館。