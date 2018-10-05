台塑集團宣示花47億 讓六輕煙囪不冒白煙

台塑集團要花47億元，讓六輕煙囪不冒白煙，降低固體懸浮微粒的排放量。（記者詹士弘攝）

2018-10-05 14:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑集團將花47億元減空污，讓六輕煙囪不冒白煙！台塑石化董事長陳寶郎今天在台塑六輕表示，除了要消除「視覺污染」白煙外，最重要的就是要降低灰塵的逸散。

陳寶郎表示，麥寮工業區是台灣最大的石化工業區，工業區的環境改善，有指標性作用，今年進入麥寮工業區的企業所屬運輸車輛，都要符合歐規四期標準；總裁王文淵對煙囪排放白煙也非常在意，其中大家看到的白煙是水蒸氣，本身沒有污染，但白煙在天空飄，恐被誤解是不是在排放污染物，所以王文淵裁示，要把「視覺污染」消除掉，變成無煙。

陳寶郎指出，王文淵希望麥寮工業區能起示範作用，既然要無煙化，將一併降低煙囪固體微粒的排放量；目前麥寮工業區使用的是乾式靜電集塵器，可有效除去98.5%的固體微粒，台塑集團打算引進最新發展出的溼式靜電集塵器，除塵效果會提升到99.7%。

去除白煙及降低固體微粒排放量的污染防制設備投資經費龐大，11根較小的煙囪要花27億元，另6根大煙囪要斥資20億元，預計2019至2021年建置完成，總投資達47億元，是筆很大的投資。