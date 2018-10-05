雄影親子日 用電影與市集打造歡樂的親子時光

2018-10-05 13:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2018高雄電影節即將於19日開跑，雄影特別選在6日當天舉辦唯一一場的「雄影親子日」，邀請爸媽來和孩子來場寓教於樂的活動與電影，要用電影與市集打造歡樂的親子時光。

雄影指出，6日下午4點將由豆子劇團、沛喜志業親子工作坊的鴨子老師（喬馥豫），在漢神巨蛋紀伊國屋書店和大小朋友現場「共讀電影」，暢遊今年「孩子幻想國」片單；夜晚更邀影迷共伴星光，到漢神巨蛋6樓空中花園，大手牽小手歡樂觀影精選兒童片單，更有全新趣味市集，不只看電影還可玩電影。

當日晚間6點半率先登場「克萊蒙費鴻兒童親子片單」搶先看，選映3部兒童短片《我的二次元朋友》、《我們也下雪了》、《兩台叮咚車跑得快》，以及日本動畫經典電影作品《怪物的孩子》。

高雄電影節今年更針對12歲以下小影迷選片，招牌單元「孩子幻想國」，獻上兩部巡迴國際影展的兒童電影，打造專屬一家大小享受電影節的歡樂片單。

其中曾創下韓國影史動畫電影票房紀錄的《雞媽鴨仔》，被譽為是韓國版《獅子王》，雙導演吳承允、李春白率其原班團隊歷時6年傾力獻上《萌犬流浪記》，電影採用手工繪製原畫，多達150人的團隊，打造韓國夢工廠，片中主角萌奇和大家尋找著烏托邦式的家園，勇氣十足，更有熱淚盈眶的動人瞬間，活靈活現的萌犬們成功擄獲許多小影迷的心。