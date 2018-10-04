「康芮」今夜明晨最接近北台 明午後轉為穩定天氣至週六

明天上午過後，北部會轉為多雲天氣，而花東地區仍有短暫雨。（資料照）

2018-10-04 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕由於颱風「康芮」將在今（4日）晚至明晨最接近台灣，因此北部及東北部地區的降雨會較明顯，尤其基隆北海岸及北部山區有局部大雨或豪雨發生的機率。明天上午過後，北部才會轉為多雲天氣，而花東地區仍有短暫雨。

中央氣象局預報，第25號中度颱風「康芮」今天下午2點位於台北東方570公里海面上，朝北北西前進，今晚至明晨將是暴風圈最接近台灣東北部海面的時候，北部及東北部地區的降雨明顯，全台風力也大，最高恐達9至11級強陣風。北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖、金門、澎湖沿海有長浪發生的機率，提醒民眾勿前往海邊活動以免發生危險。

天氣風險公司指出，明天下半天北部恢復多雲天氣，中南部地區則維持晴到多雲，山區午後雷雨的現象也會趨緩。預計穩定的天氣將會持續到週六，接著週日又會迎來下一波東北季風，北部轉雨，中南部地區則要留意空品轉差。

溫度方面，明天白天北部氣溫稍回升，高溫約27、28度，中南部及東半部高溫29至31度，各地早晚天氣稍涼，中南部日夜溫差較大，須注意適時保暖。

紫外線方面，明天北北基、桃園及新竹地區為中量級，其餘地區為高量級，提醒外出應注意防曬、補充水分。

空氣品質方面，明天金門及馬祖地區達「橘色提醒」，花東地區為「良好」，其餘地區則為「普通」。

明天白天北部氣溫稍回升，高溫約27、28度，中南部及東半部高溫29至31度，各地早晚天氣稍涼，中南部日夜溫差較大，須注意適時保暖。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天北北基、桃園及新竹地區為中量級，其餘地區為高量級。（圖擷取自中央氣象局）