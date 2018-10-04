中市七期百貨週年慶湧車潮 市府實施交管

2018-10-04 13:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市七期兩大百貨公司週年慶今天起正面交鋒，周邊道路近中午湧現車潮。台中市政府交通局表示，兩大百貨週年慶期間，市府除延續周邊道路管制措施、人力配置外，也要求新光三越、大遠百實施交通維持計畫，除市政大樓及市政公園2處特約停車場，要求將惠來停車場也納入特約停車場，並增開停車場接駁專車，鼓勵民眾搭乘。

新光三越台中港店週年慶今天登場，旁邊的台中大遠百週年慶上週已展開，兩大百貨公司今天起同場對決，周邊的台灣大道、惠中路、市政北七路等道路湧現車潮，預計本週末將面臨更嚴重衝擊。

交通局長王義川表示，交通局已要求新光三越、大遠百務必落實各項交通維持措施，並吸收接駁專車及義交協勤費用，同時應配合交通局及警察局疏導作為，共同將活動期間交通影響降至最低。

王義川指出，建議民眾搭乘300至310號優化公車前往百貨公司，汽機車建議行駛市政路轉惠中路或惠來路，並將車輛停放於市政大樓、市政公園或惠來立體停車場。這3處停車場均提供特約服務，而百貨業者也提出消費折抵停車費最高6小時措施，交通局並要求業者增開接駁專車，設定接駁車班距每10分鐘1班。

對於非前往這兩家百貨公司而是要穿越該路段的汽車，交通局建議避開台灣大道東向慢車道，與台灣大道慢車道車潮分流。

交通局也建議前往逛街的民眾，事先於百貨公司官網及APP查詢停車場剩餘車位資訊，並參考周邊特約停車場訊息及告示牌面，以便掌握交通管制情形。