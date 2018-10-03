康芮颱風接近日本 明天飛沖繩航班異動情形看這裡

2018-10-03 16:45
康芮颱風接近日本，長榮、華航沖繩航班明天都有取消。（資料照）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕繼潭美颱風之後，康芮颱風也將接近日本地區，華航、長榮、台灣虎航等航空公司，明（4）天往返沖繩航班都受到影響，提醒旅客出發前先查詢最新航班動態。
中華航空表示，明天台北─沖繩CI120/121/122/123航班皆取消，台中─沖繩AE282/283取消，高雄─沖繩CI132/133取消，旅客可於華航官網，或下載華航APP及登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。
長榮航空明天台北─沖繩航班全部取消，10月5日台北─沖繩BR112/BR113/BR186/BR185航班，機型由A321-200放大為777-300ER；台北往返沖繩BR186/BR185航班，則延遲2小時起飛。最新航班異動訊息，旅客可至長榮航空網站或利用EVA Mobile APP查詢。
台灣虎航明天台北─沖繩IT230/IT231航班取消，高雄─沖繩IT288/IT289航班取消。IT232台北─沖繩延後至10月5日晚間6點20分起飛，航班編號改為IT9232；IT233沖繩─台北航班，延後至10月5日晚間9點40分起飛，航班編號改為IT9233。
康芮颱風路徑潛勢預測圖。（擷取自中央氣象局網站）