百年雜貨店超有Fu！絕美巴洛克式建築 成打卡熱點

超有Fu的巴洛克式雜貨店，在屏東內埔豐田村屹立近百年。（記者邱芷柔攝）

2018-10-03 16:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕傳統雜貨店曾是日常生活不可或缺的一部分，隨著時代演進，漸漸被林立的便利商店取代，屏東縣內埔鄉豐田村卻有家屹立近百年的「坤協盛」雜貨店，生意一點也不輸給路口的便利商店，絕美的巴洛克風格建築，近來更成為社群網站拍照打卡的熱門地點！

座落在豐田村三山國王廟旁的「坤協盛」三代相傳，1923年時請來北部客家師傅設計建造完成，由地理師傅取名，中文店名上還寫有羅馬拼音店名，洋味十足，從山牆到屋簷都有著華美雕飾，至今已有95年歷史。

老闆鍾海榮說，雜貨店從祖父輩開始經營，早年鍾家從事染布業，因為顧客常常順道問某樣貨品，於是他們決定進各色貨物，販售品項多了起來，雜貨店生意也就此奠定。

鍾海榮說，他是5個兄弟中的老么，但他從小獨立，小學五年級就離開內埔到屏東市求學，畢業後到台北唸書，一直到成年後都在台北從事貿易工作，因為父兄年邁，才回鄉接手老店。

鍾海榮以過去的歷練整頓老店，20多年來如一日，他說，早年沒有塑膠袋，都用紙簍仔承裝貨品，紙簍仔和貨品一起上秤，有些批來的現成紙簍仔裡面會添加石灰添重，店家可以因此偷斤減兩賺差價，但這種無良生意他們不做，可以在地方屹立這麼久，就是靠著「童叟無欺」。

小小的雜貨店從菸酒米鹽到到各式零嘴，甚至爆竹金紙、南北乾貨統統有，光香菸就有上百種，決不讓客人進來開口卻沒貨，為了在競爭激烈的市場上生存，鍾海榮還提供外送服務，地方婚喪喜慶都能看見鍾海榮協助辦貨的身影。

年過70的鍾海榮不僅可以和老人家用日語溝通，對外勞講英語，遇到閩南人講台語「嘛ㄟ通」，每天早上6點營業到晚上11點全年無休，近年網路社群發達，除了在地忠實顧客光臨，不少外地遊客也尋訪而至，在風格別緻的店門口拍照打卡，讓老雜貨店開出新路。