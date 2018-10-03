熱鬧滾滾！花蓮車站今啟用

台鐵花蓮站今天舉行啟用典禮，滿滿人潮湧入。（記者王錦義攝）

2018-10-03 11:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵花蓮站今天舉行第一期啟用儀式，許多花蓮人湧入朝聖，大廳是滿滿人潮；而舊站入口也宣告暫時封閉，將進行第二期的改建工程。

台鐵指出，第一期今日正式啟用，後續還將進行原有舊車站既有站房裝修、第一月台增高、第一月台電扶梯改建土建與設備工程、公共藝術地坪、景觀工程等，而民眾關心的舊站獻地紀念碑也會妥善保存下來，預計明年9月全部完工後，舊有車站1樓將做為出站大廳、自行車補給站、小商店街，2樓則規劃做為青年旅館。

台鐵花蓮站是北迴線終點、花東線起點站，是東部陸路運輸的重要樞紐，也是全台4個特等站的其中之一，花蓮站返鄉、觀光旅客量非常多，過去大廳很擠，旅客甚至要排到車站外；今天花蓮站第一階段啟用後，主要功能可以使用，空間大幅增加，候車空間從660平方公尺增至4310平方公尺；商業空間從290平方公尺增至1180平方公尺，男女廁所間數從51間增至80間。車站服務旅次容量可達2萬7000人次，可滿足暑假旺季每日1萬5000人次使用需求。

花蓮站改建工程總經費為8.55億元，103年6月12日開工後，今日第一階段啟用，改建後車站前有10座具迎賓氣氛的歡迎大傘（第一階段啟用6座），採開放式架構，四面開闊觀景、通風。花蓮車站站名題字，是由文字藝術家董陽孜執筆；地面上設有大型公共藝術「洄瀾鯨奇」、大廳設有藝術家林惺嶽的畫作「天佑花蓮」，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受到花東特有人文景觀之美。

車站售票窗口移設至3樓大廳，並且以進出站分流的方式提供服務，旅客可從3樓剪票口進站，到站的旅客走地下道出站，藉此紓解花蓮站的人潮。