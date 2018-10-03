難忘廖峻陪同步入婚禮禮堂 罹癌新娘：我會勇敢！

新娘王雅玲（右）由藝人廖峻（左）代表女方長輩挽著新娘步入婚禮禮堂。（資料照）

2018-10-03 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕溫馨又感人！台南北門水晶教堂上月29日舉辦首場戶外婚禮，藝人廖峻代表女方長輩，挽著罹癌新娘王雅玲步入婚禮禮堂，並在牧師與親友見證及海天的祝福下，完成新娘夢幻婚禮的願望。王雅玲2日也在臉書PO出與廖峻的合照，表示還有好多事情還沒做，但不論還有多少時間，她都會一樣的勇敢。

這場婚禮的男、女主角嚴捷與王雅玲，因工作而交往相戀2年多，王雅玲罹癌住院治療期間，嚴捷貼心照料，但因兩人沒有婚姻關係，無法為她簽署就醫保證人感到困擾，於是在半年前決定先登記結婚，讓王雅玲好好治療。

嚴捷與王雅玲是台南水晶教堂重新開幕後的第一對新人，婚禮當天王雅玲由廖峻代表女方長輩，挽著她步入婚禮禮堂，廖峻也親自將王雅玲的手交給新郎，在牧師證婚下，與新郎戴上婚戒、互喊「我願意」，並在眾人的見證下，完成終身大事，現場親友看到這感人的一幕，也忍不住落下感動的眼淚。

王雅玲2日在臉書PO出廖峻婚禮當天幫她拉婚紗裙襬的照片，感性的說「還有好多的事情沒有做，還有好多地方沒有去過，還有好多東西沒有吃夠，還有好多路沒有走完，還有好多話沒有說。」她也強調會和以前一樣勇敢，「不管還有多少時間，不管在哪裡，在我腦海裡永遠記憶有著這樣的美好回憶...所擁有的幸福。」

王雅玲的PO文也感動許多人，紛紛在文章底下加油打氣，「美麗的新娘子加油哦！」、「妳還有走不完的幸福，加油」、「勇敢向前追求屬於妳的幸福」、「也要給廖爸一個讚！」、「心好酸，不管啦～妳一定要好起來」。

據《三立新聞網》報導，王雅玲受訪時表示，身上的乳癌細胞其實早就擴散到好多地方，醫生也在半年前要她住進安寧病房，但她還有打造跨境電商平台等等的夢想尚未完成，所以她持續努力抗癌，也鼓勵其他癌友、失意的人千萬別喪氣，要大家和她「一起加油！」