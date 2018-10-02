諾貝爾物理獎穆盧多次來台 陳丕燊：下次要幫他辦演講

2018-10-02 23:57

〔記者吳欣恬／台北報導〕2018年諾貝爾物理學獎得主由美國學者亞希金（Arthur Ashkin）、法國學者穆盧（Gerard Mourou）和加拿大學者史垂克蘭（Donna Strickland）獲得殊榮。3位皆是以雷射技術上的重要發明而獲獎。其中被公認為雷射物理的二次革命之父的穆盧曾多次來台，和台灣物理學界關係匪淺。

台大梁次震宇宙學講座教授陳丕燊和穆盧交情近30年，是非常熟識密切的朋友。陳丕燊說，聽到穆盧獲獎的消息時，他整個人心跳加速，直嚷著今晚要睡不好覺了。

陳丕燊說，昨晚還在和穆盧通電話，揭曉後也立刻去電道賀，他轉述，穆盧告訴他，諾貝爾獎主辦單位一直到揭曉前45分鐘才通知，在此之前完全不知道自己可能獲獎。

陳丕燊說，穆盧最主要的研究發現是「啁啾脈衝放大」。1960年雷射發明後，到了1980年遇到瓶頸，隨著雷射強度越來越大，發現雷射強度大又要放大的話，脈衝會燒壞放大器。1986年穆盧研究發現，把雷射脈衝拉長1000倍、1萬倍，每個單位的強度下降，再送進震盪器放大就不會燒壞，之後再用原方法反過來，壓縮回原來的長短，就能增強雷射。

穆盧的研究使得近30年雷射功率重新以非常高的速率增加，所有雷射應用幾乎沒有不用他研究的原理，高功率雷射應用在很多方面，包括雷射手術、癌症治療等，因此陳丕燊說，穆盧被公認為雷射物理的二次革命之父，獲得諾貝爾獎實至名歸。

穆盧近年在推動以高強度雷射清除太空垃圾，多年來各國發射許多衛星，淘汰後也都沒有回收，太空垃圾已變嚴重公害，需要把它清除，不然新發射的衛星運行時撞上太空垃圾就撞毀了。

另一位得獎者史垂克蘭則是穆盧的指導學生，陳丕燊說，到現在才知道，諾貝爾獎舉辦一百多年了，史垂克蘭竟然只是第3位獲得物理獎的女性，讓他忍不住直呼「真是太不公平」。

陳丕燊跟穆盧認識是在1990年代初期，當時穆盧在美國密西根大學，陳丕燊在美國史丹佛大學。陳丕燊和穆盧因為研究雷射物理而相識，陳丕燊提出「電漿尾隨場」的概念，用超強功率雷射打進電漿裡讓粒子加速，能進而製造電漿反射鏡，而成為一個理想的模擬黑洞機制。

陳丕燊說，霍金提出「黑洞蒸發效應」後，物理學界對於黑洞蒸發是否會造成訊息遺失爭論不休，目前仍僅限理論構想。因此去年他和穆盧合作，提出可用實驗室進行模擬黑洞，進行「黑洞蒸發效應」的實驗，引起國際物理學界的回響。

陳丕燊說，穆盧曾多次來台，對台灣印象很好，下次穆盧再來，他打算幫穆盧安排一場盛大的演講。