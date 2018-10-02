勒令停業期滿 中興新村名店「梅園」繼續休息

中興新村美食名店梅園勒令停業期滿，今天仍大門深鎖。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-02 14:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村美食名店「梅園餡餅粥」，上月25日被國稅局勒令停業7天，停業到昨日，今天該店仍大門深鎖，「頂讓」紅紙下方多了接洽電話，業者林茂青說，頂讓或繼續做仍未做最後確定，現在只能說「繼續休息」，休息多久不敢講，但未來會與股東開會討論。

中興新村眷村小吃名店「梅園餡餅粥」，中秋節前後5天，每天話題不斷，因門口貼著的1紙「頂讓」紅字，讓老顧客驚訝不已，業者頂讓和營業到中秋節的原因，從業者年事已高無人接手，到么兒願接手、隔日生變仍決定頂讓，直到中秋節隔日國稅局南投分局張貼勒令停業公告後，大家都恍然大悟是勒令停業，才營業到中秋節。

國稅局勒令停業期間是9月25日到10月1日，今天勒令停業期滿，儘管很多老顧客對業者未誠實說出停業原因而感到失望，但仍有不少顧客關注「梅園」新動態。中午吃飯時間還是有些人駐足店門口，看門口新貼的頂讓洽詢電話。

記者打該支電話詢問，接電話的就是86歲的業者林茂青，他說，頂讓或繼續做還未確定，現在會繼續休息，休息多久也不能確定，但一定會與股東開會討論出結果。