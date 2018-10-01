中南部傍晚臭氧濃度飆升 晚間出門散步運動要注意

台南地區4空品測站有4站達「紅害」的不健康等級。南市環保局表示，這波污染物主要是臭氧。（記者蔡文居翻攝）

2018-10-01 18:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣中南部又進入空污高峰期！今天傍晚，中南部空氣品質一片滿江紅，台南地區4空品測站有4站達「紅害」的不健康等級。南市環保局表示，這波污染物主要是臭氧，晚間要出門散步、運動的民眾得要留意了。

根據環保署下午6時的空品監測，空品指標（AQI）善化測站187為全國最高，其次為雲林斗六185及安南測站182。另外，台南測站159、新營測站則為154，均達「紅害」的不健康等級。

南市環保局晚間表示，受到東北風影響，台南因地形關係，處於弱風處流區，境外污染物滯留無法擴散，昨天起空氣品質開始變差，加上今天午後強烈日照，氮氧化物（NOx）與揮發性有機物（VOCs）經一連串光化反應而形成臭氧。台南這波空污主要污染物為臭氧，其次為細懸浮微粒。隨著季節轉換邁入秋天，目前也進入空品不良季節。

環保局表示，不過，南市的空氣品質已逐年改善中，台南市從今年1月至9月底為止，紅害日數與去年相較已減少一半以上。而從102年到107年的1月至8月同期來看，PM2.5平均濃度及空氣品質指標發生紅害（AQI>150）比例，皆創下6年來最低。

環保局表示，統計107年1月至8月PM2.5平均濃度為22.1 μg/m3，較102年32.4μg/m3改善31.8%，另外空氣品質指標AQI發生紅害比例也較102年減少10.6%，是歷年最好的成績。