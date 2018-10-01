文學新南向 葉石濤《台灣文學史綱》出版越南文譯本

葉石濤《台灣文學史綱》出版越南文譯本。（記者劉婉君攝）

2018-10-01 15:24

［記者劉婉君／台南報導］繼去年12月葉石濤短篇小說集《葫蘆巷春夢》推出越南文本之後，葉石濤論述台灣文學發展歷程的重要著作《台灣文學史綱》，再發行越南文版，透過文學響應新南向政策。

葉石濤為台灣近代重要的文學作家與文學史家，《台灣文學史綱》目前已有中文、日文、韓文譯本，英文版也已經翻譯完成，越南文版今天在葉石濤文學紀念館發表。

《台灣文學史綱》越南文譯本由台南市文化局委託，國立成功大學中文系攜手越南河內國家大學、河內師範大學與越南社會科學翰林院團隊翻譯。

葉石濤自1983年起花費3年完成《台灣文學史綱》，勾勒出300多年來的台灣文學面貌。

成大中文系特聘教授、也是此次翻譯出版計畫主持人陳益源說，葉石濤是台灣文學的掌門人，在《台灣文學史綱》的帶領下，台灣文學的大門即將為越南讀者敞開。

文化局長葉澤山表示，葉石濤在家鄉台南的生活橫跨日治時期及二次戰後世代，其作品忠實反映當代台灣的土地與人民真實的生活。希望讓台灣文學走出國門、伸出友誼雙手，深化台越文化相互理解和人文關懷。

葉石濤之子葉松齡及多位文壇大老、越南譯者河內國家大學黎春開博士、出版單位河內師範大學阮博強經理均出席新書發表會，10月26日並將於越南發表。