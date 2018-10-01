擬似真人語音討喜 陪伴型智慧機器人讓人親近

中部科學工業園區管理局與大同大學共同舉辦「陪伴型智慧機器人應用競賽」，鼓勵大專生設計出能「依‧伴」人類的智慧型機器人。（大同大學提供）

2018-10-01 14:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕中部科學工業園區管理局與大同大學主辦的「陪伴型智慧機器人應用競賽」，鼓勵大專生用現代科技，創造各式可陪伴人類的機器人，其中由銘傳大學設計的「小廣」操著接近真人的語音系統，獲評審青睞，拿下賽事冠軍。

大同大學電資學院院長許超雲解釋，陪伴型機器人的高難度在於，一般人要跟陌生人變成好朋友，都需要一段時間，何況是機器要讓人親近，難度更高，並覺得能參賽的學生都非常不容易，大家推出的都是很投入、很細心的作品。

中科局與大同共同舉辦「陪伴型智慧機器人應用競賽」，今年邁入第2屆，並依未來高齡化、少子化社會，盼打造出陪伴型機器人，今年主題設定「依‧伴」，共有全國12組大專校院團隊入圍決賽，有作品設計滾動型機器人可隨時陪伴使用者；或有巡病房的機器人能監測病患生理機能與送藥等；另有聊天、伴唱、虛擬實境下棋等各種陪伴，展現學子無限創意。

最後賽事由銘傳大學團隊設計的「小廣」（Service Robot Kuang）奪冠，小廣機器人有可愛的大眼睛，會親切打招呼，團隊表示，透過多次調整、修正，並且利用開放軟體資源，找到講話接近真人的語音系統，才讓小廣容易被接受、更討喜，也因此抱回第一名。

中科管理局局長陳銘煌致詞時表示，工業4.0時代來臨，AI人工智慧和AR、VR的結合，是相當大的商機，尤其是陪伴型機器人，看了2屆的比賽，未來前景可期。

大同大學為中科管理局於北部的衛星基地，在決賽前舉行一系列的智慧機器人課程，從作品發想、社會責任、機構設計、程式應用等等，讓參賽者作品的完整性更高。