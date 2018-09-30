桃園地景藝術節閉幕不打烊 近半數作品現地續展

「粼粼波光．翩翩白影」白鷺鷥，是網路公推桃園地景藝術節最夯的打卡勝地。（記者李容萍攝）

2018-09-30 23:46

〔記者李容萍／桃園報導〕為期17天的第6屆「桃園地景藝術節」，30日晚上在青塘園水上劇場「水young桃源」歌舞詠讚、炫目煙火下圓滿閉幕。桃園市長鄭文燦宣布因民眾參觀熱烈，總參觀達到149萬3951人次，較去年125萬3212人次增加逾24萬人次，突破歷年地景參觀人次，讓在地特色走向國際舞台，扣除借展、由社區和學校合作的展品，約有半數大型藝術裝置作品將留置現地繼續展出。

鄭文燦表示，升格前的桃園地景藝術節歷經小鴨爆掉、月兔燒掉的劫難，他上任後，市府擷取日本「越後妻有大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」等節慶的成功經驗，舉辦桃園地景藝術節，以「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」3大主軸，吸引年輕人返鄉，透過藝術家與環境藝術，讓居民參與藝術創作，帶動地方創生，並突顯在地的文化、生態，找回人與土地間最自然、親切的那份感情與記憶。

今年桃園地景藝術節推出《慢遊富岡》、《藝遊中壢上河圖》及《水young青塘園》3大展區展出50件大型裝置藝術品，像是《漫遊富岡》展區呈現老車站、老倉庫、老街、伯公岡、民生池、三連陂，以及整個客家小鎮的風景，市府在富岡配合地景藝術節的舉辦，進行環境等基礎工程改造，展現富岡這個充滿傳統特色的小鎮魅力，成功打造桃園文化品牌，每在一個地方辦完，其他行政區會爭取下一次舉辦，明年的舉辦地點將由文化局評估規劃。

地景活動期間，網友也盤點富岡老街三連埤旁以不鏽鋼圓管打造近9公尺高的「粼粼波光、翩翩白影」白鷺鷥，鏤空的造型設計讓作品保有空間的穿透性及視覺輕盈感，自然融入田園的地景之中，是今年各展區中最夯的打卡勝地。

富岡老街區民生埤塘旁的「水漾飛機」，將巨大高聳的飛機矗立在陂塘的水面，其格狀的構成模式如同數位化3D結構，與富岡火車站周邊農會倉庫外牆創作「富岡風景─光陰的故事」，將過去地方百姓生活以塗鴉方式呈現，同樣成為遊客打卡熱點。

青塘園展區草地的巨型「亮」點作品「桃機一號」，展出前雖引來地方抗議聲浪，考量多數遊客給予好評，和同展區像陽光下閃耀著銀色水珠的「源起」作品，均是此區最美的亮點，文化局都將留置現地長期展示。

「桃園地景藝術節」今晚在青塘園水上劇場「水young桃源」歌舞詠讚、炫目煙火下圓滿閉幕。（記者李容萍攝）

「粼粼波光．翩翩白影」白鷺鷥，是網路公推桃園地景藝術節最夯的打卡勝地。（記者李容萍攝）

「水漾飛機」以水景為主題呈現飛機意象裝置藝術，夜晚多樣燈光照明，也是熱門打卡景點之一。（記者李容萍攝）

富岡火車站周邊農會倉庫外牆創作「富岡風景─光陰的故事」眼蟲計畫，將過去地方生活以塗鴉方式呈現。（記者李容萍攝）

富岡火車站周邊農會倉庫外牆創作「富岡風景─光陰的故事」眼蟲計畫，將過去地方生活以塗鴉方式呈現。（記者李容萍攝）

青塘園展區草地的巨型「亮」點作品「桃機一號」，將留置現地長期展示。（記者李容萍攝）

青塘園展區草地的巨型「亮」點作品「桃機一號」，將留置現地長期展示。（記者李容萍攝）

「源起」夜晚閃起繽紛燈光、泛起層層漣漪，，成為青塘園展區最美的亮點。（記者李容萍攝）