擋裕隆開發「護石虎」 網路連署破8萬

守護石虎的連署行動，短短半個月已有八萬多人參加連署。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-30 20:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕裕隆汽車公司於苗栗縣三義鄉的二廠興建案開發地位於石虎出沒的淺山地區，引發環團嚴厲反對，但日前苗栗縣政府環評初審會議原則通過，未來裕隆針對環委建議補正事項後，即送入環評大會審查。但目前已有逾8萬人網路連署，反對此開發案，環團盼能在審查大會前衝到10萬人連署，將遞交訴求，盼擋下此案。

全球性民間組織Avaaz於9月中發起「守護台灣最後五百隻石虎的棲地」連署，強調裕隆二廠開發嚴重威脅石虎、食蟹獴、麝香貓等保育類動物。短短15天就超過8萬1千人連署，若達到10萬人連署目標，環團將向審查委員遞交訴求，盼為石虎生存發聲。

裕隆汽車強調，為建置國內第一條專業驗證道，也多次向專家學者請益，努力降低環境與生態衝擊，並承諾將保留佔全廠區約39%的後山淺山森林為完整綠地，並將其中緊鄰火炎山生態園區的17公頃原始林土地規劃為永久保留區，提供石虎無虞不受破壞的棲地。

苗栗縣環保局局長陳華盛表示，環評大會期程尚未確定，儘管初審專案小組原則通過，但裕隆公司仍須針對委員建議進行改善，提交補件後才會開啟環評大會審議。